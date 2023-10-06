FED'den dikkat çeken faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (FED) San Francisco Başkanı Mary Daly, faiz artışı eğiliminin sona erebileceğinin sinyalini verdi. Daly, "Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabilir" dedi.

Temmuz ayındaki toplantısında FED, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkarmış, Eylül ayında ise sabit tutma kararı almıştı. Bunun üzerine piyasalar, faiz artışı sürecinin sona erip ermediğini merak etmeye başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan San Francisco FED Başkanı Mary Daly, ABD para politikasının kısıtlayıcı bölgeye ‘iyice’ girmesi, yüzde 2 enflasyona doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi ve ABD Hazinesi getirilerindeki son artışla birlikte bankanın faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

"ADIM ATMA İHTİYACI AZALDI"

Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Daly, New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Soğuyan bir işgücü piyasası görmeye devam edersek ve enflasyon hedefimize geri dönerse, faiz oranlarını sabit tutabilir ve politikanın etkilerinin çalışmaya devam etmesine izin verebiliriz.

Son haftalarda uzun vadeli faiz oranlarındaki artışla birlikte, daha fazla adım atma ihtiyacımız azaldı çünkü finansal piyasalar zaten bu yönde hareket ediyor ve işi yaptılar.

"ENFLASYONUN DÜŞÜŞÜNDEKİ RİSKLER SÜRÜYOR"

Yine de enflasyonun aşağıya doğru yürüyüşünde gerçek riskler var. Büyüme ve enflasyondaki yavaşlama durursa, faaliyet yeniden hızlanmaya başlarsa ya da finansal koşullar bu sıkılaşmanın bir kısmını tersine çevirir ve çok fazla gevşerse, bu verilere tepki verebilir ve para politikasının işi tamamlamak için yeterince kısıtlayıcı olduğundan emin olana kadar faizleri daha da artırabiliriz"

FED'in faiz kararını 1 Kasım tarihinde açıklaması bekleniyor.