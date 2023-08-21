Federasyon başkanı kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü. Dünya Kupası'nda skandal

Editör: Ufuk Cingöz

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

İspanya Olga Carmona’nın 29. Dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in, düzenlenen kupa seremonisi sırasında milli futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi ise geceye damga vuran olay oldu.

Olayı ve Jenni Hermoso’nun tepkisini gören İspanyol taraftarlar Luis Rubiales’i “cinsel taciz” ile suçladı.

İspanyol televizyonu RTVE'ye konuşan Jenni Hermoso "Evet, bundan hoşlanmadım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle suçlanan Luis Rubiales söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.

YENİ SKANDAL GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Luis Rubiales’in kupa seremonisinin ardından saha içinde kutlama yapan oyuncusunun yanına giderek bir kez daha öptüğü anlar ortaya çıktı.