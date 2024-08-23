Federasyon başkanlığına sürpriz aday

Türk Güreşinin her kademesinde görev yapan şampiyon sporcu Tevfik Odabaşı, Kasım ayında yapılacak olan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulunda Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Başka bir deyişle, mevcut başkan Şeref Eroğlu’na rakip oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde (TSYD) yaptığı adaylık toplantısında konuşan Odabaşı , “Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak” dedi.

2004 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 60 kilogramda altın madalya kazanan Tevfik Odabaşı, Göreve geldiği takdirde güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon inşa edeceklerini ifade etti.

Tüm ailesinde neredeyse herkesin güreş yaptığını ve küçük yaşlardan beri güreşle ilgili birçok alanda görev aldığını belirten Tevfik Odabaşı, “Türkiye Güreş Federasyonu, bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacak, Güreş federasyonunu geliştirmek adına sunulacak projeleri destekleyeceğiz. Liyakatin en önemli kıstas haline getirilmesiyle birlikte sporcu, antrenör, hakem ve diğer tüm paydaşlar için tarafsız bir yönetim oluşturacağız, milli takım seçme kriterleri tamamıyla şeffaf ve belirgin olacak ve basın kuruluşlarıyla sürekli ve etkin bir iletişim sağlayacağız” şeklinde konuştu.