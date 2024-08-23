Federasyon başkanlığına sürpriz aday

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon başkanlığına sürpriz aday

Eski milli sporcu Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda Türkiye Güreş Federasyonu için başkan adaylığını açıkladı.

Türk Güreşinin her kademesinde görev yapan şampiyon sporcu Tevfik Odabaşı, Kasım ayında yapılacak olan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulunda Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Başka bir deyişle, mevcut başkan Şeref Eroğlu’na rakip oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde (TSYD) yaptığı adaylık toplantısında konuşan Odabaşı , “Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak” dedi.

2004 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 60 kilogramda altın madalya kazanan Tevfik Odabaşı, Göreve geldiği takdirde güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon inşa edeceklerini ifade etti.

Tüm ailesinde neredeyse herkesin güreş yaptığını ve küçük yaşlardan beri güreşle ilgili birçok alanda görev aldığını belirten Tevfik Odabaşı, “Türkiye Güreş Federasyonu, bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacak, Güreş federasyonunu geliştirmek adına sunulacak projeleri destekleyeceğiz. Liyakatin en önemli kıstas haline getirilmesiyle birlikte sporcu, antrenör, hakem ve diğer tüm paydaşlar için tarafsız bir yönetim oluşturacağız, milli takım seçme kriterleri tamamıyla şeffaf ve belirgin olacak ve basın kuruluşlarıyla sürekli ve etkin bir iletişim sağlayacağız” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2024-08-23-at-18-05-23.jpeg

İlgili Haberler
Ali Koç'un Batshuayi'yi kaçıran sözleri ortaya çıktı
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Quaresma geri dönüyor Spor
Quaresma geri dönüyor
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay Gündem
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi Spor
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir Gündem
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı Gündem
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı
Konyaspor plaket verip gönderdi Spor
Konyaspor plaket verip gönderdi