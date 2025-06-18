Federasyon'dan hakem açıklaması: Beşiktaş'a rest

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon'dan hakem açıklaması: Beşiktaş'a rest

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili tartışmalar üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından yaşanan tartışmalar üzerine profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Federasyon'un sitesinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu çatısı altında düzenlenen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerimizdeki tüm karşılaşmaların hakem atamaları, Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Amacımız, maçların sahada adil ve eşit koşullarda yönetilmesini sağlamaktır.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi’nin ilk dört maçına ilişkin hakem atamaları, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gerekmesi halinde oynanacak diğer maçların hakem atamaları da yine aynı ilke ve yaklaşımla Merkez Hakem Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecektir."

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında dün oynanan serinin ilk maçından sonra Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepki gösterirken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu Özkan Arseven de bugün yaptığı açıklamada, federasyonla görüştüklerini ve Yener Yılmaz'ın bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağının sözünü aldıklarını söylemişti.

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