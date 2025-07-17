Federasyondan o kulübe tehdit: Hukuki işlem başlatırız

İstanbul’daki Kınalıada Su Sporları Kulübü’nde yetkililer bir öğrencinin mayosu uzun olduğu için velisinden onun değiştirilmesini istedi. Kulüp buna gerekçe olarak tek tip mayo ile vermelerini gösterdi.

2016 yılından beri Kınalıada Su Sporları Spor Kulübünde Yüzme okulları ve alt yapı koordinatörlüğü, yaş grupları antrenörlüğü yapan Begüm Kayhan, kulübün belirlediği standartların dışında mayolara izin verilmediği söyledi.

Bu olayın ardından Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'dan Kınalıada Su Sporları Kulübü'ne tehdit geldi.

"BU DURUM TEMEL ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRIDIR"

Anadolu Ajansı'na açıkalamada bulunan Yalçın, yalnızca ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçerli olan bir kıyafet yönetmeliği bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir vatandaşımız çocuğunu spora yönlendirmek istiyorsa, havuz kuralları çerçevesinde tesettürlü mayo ile de girebilir, standart mayo ile de girebilir. Buna kimse müdahale edemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti, vatandaş isterse tesettürlü mayo ile yüzer. Buna kimse engel olamaz. Bu konuda bize resmi bir şikayet ulaşırsa, gereken hukuki işlemleri başlatırız. Çünkü bu durum, temel özgürlüklere aykırıdır."

Yalçın, kıyafet nedeniyle engelleme ya da yönlendirme ile karşılaşan vatandaşların, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Yüzme Federasyonuna başvurabileceğini vurguladı.