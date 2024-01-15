FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor

FedEx tarafından gelen açıklamada, platformun işletmeler açısından tedarik zincirlerini yönetmelerine, müşterilere satış yapmalarına ve teslimatları yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

fdx'in FedEx'in 2020 senesinde satın aldığı bir e-ticaret pazarı olan ShopRunner üyelerine erişim gibi mevcut FedEx ticaret araçları, satın alma sonrası deneyim olmayı amaçlayan platform, sonbaharda piyasaya sürülecek.

FedEx’ten gelen bu hamle Amazon ile olan rekabetinde önemli bir adım niteliğinde. 2019 senesinde Amazon kargolarını FedEx Express aracılığıyla teslim etmek amacıyla sözleşme yenilemeyi kabul etmemişti. Aynı yılı takip eden günlerde Amazon, Prime teslimatları için FedEx'i kullanmasını yasaklamıştı.