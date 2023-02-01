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FedEx yönetici ekibinin yüzde 10'unu işten çıkaracak

FedEx, 'daha verimli' bir şirket olmak için memur ve yönetim pozisyonlarındaki çalışanlarının sayısını yüzde 10'un üzerinde azaltacağını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:57
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FedEx yönetici ekibinin yüzde 10'unu işten çıkaracak

FedEx yönetici ekibinin yüzde 10'unu işten çıkaracak
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FedEx'in Üst Yöneticisi (CEO) Raj Subramaniam, çalışanlarına gönderdiği notta, esnek, verimli ve akıllı tedarik zincirini oluşturmak için bir dönüşüm çalışması başlattıklarını anımsatarak şirketin rekabetçi kalmasını temin etmek amacıyla bazı kararlar alındığını bildirdi.

Bazı ekiplerin ve fonksiyonlarının birleştirildiğinin bilgisini veren Subramaniam, memur ve yönetici ekibinin yüzde 10'dan fazla küçültüldüğünü kaydetti.

Subramaniam, çalışan sayılarını azaltmanın "daha verimli ve çevik" bir organizasyon olmak için gerekli bir eylem olduğunun altını çizdi.

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