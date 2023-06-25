Fedon Azmak'a düştü

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Bu yıl da denize atlarken çekilmiş videosunu yayınlayan Fedon hızını alamamış olacak ki bu defa da Enis Arıkan'la birlikte Azmak Nehri'ne atladı. Fedon videosuna, "Enisle beraber Azmak'a yazı getirdik" notunu düştü.

Fedon Azmak'a düştü

İlerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gençleri bile kıskandıran Fedon, Bodrum'da deniz sezonunu açtıktan hemen sonra bu defa Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan Azmak Nehri'ni ziyaret etti.

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Oyuncu Enis Arıkan'la birlikte çekilmiş videosunda kendi şarkısını söylerken görülen Fedon "Enisle beraber Azmak'a yazı getirdik" notunu düştüğü paylaşımında bir anda koşarak kendisini nehrin serin sularına bırakıyor.

Usta şarkıcı videosuna "Fedon Azmak'a düştü" adını verdi.

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