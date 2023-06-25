İlerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gençleri bile kıskandıran Fedon, Bodrum'da deniz sezonunu açtıktan hemen sonra bu defa Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan Azmak Nehri'ni ziyaret etti.

Oyuncu Enis Arıkan'la birlikte çekilmiş videosunda kendi şarkısını söylerken görülen Fedon "Enisle beraber Azmak'a yazı getirdik" notunu düştüğü paylaşımında bir anda koşarak kendisini nehrin serin sularına bırakıyor.

Usta şarkıcı videosuna "Fedon Azmak'a düştü" adını verdi.