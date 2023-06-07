Fedon hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaz gelince yanık teniyle ilk akla gelen isim Fedon, kendi markası Fedon Güneş Yağları ile piyasaya giriyor.

Geçtiğimiz gün Bodrum Highlight Hotel Miya Beach’te reklam filmi çeken Fedon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

35 yıldır Bodrum’da olduğunu belirten Fedon “Bu yaza bomba gibi giriyorum. Bana hep soruyorlardı Fedon bu kadar yıl bu bronzluğu nasıl yaptın diye. Şöyle özetliyim, 40 yıldır sahnedeyim sadece 5 albüm yaptım. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Bir şey ya siyahtır ya beyaz. Şimdi tüm alt yapımı hazırladım ve iyiyi bulduk. Bronzlaşmak isteyenler, güneşten korunmak isteyenler, daha parlak olmak isteyenler için çeşit çeşit ürün hazırladık. Çok iyi bir çalışma oldu 15 güne kadar online satış ve kozmetik mağazalarda satışa girecek. Sloganım da çok güzel “Yakarım Bilirsin” dedi.

Bronzlaştırıcı, 50 faktörlü koruyucu güneş yağı ve ultra yoğun krem seçenekleriyle satışa çıkan ürünlerin 3 milyon üretimi planlanıyor.



