Fedon hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kendi güneş yağı markasını çıkaran Fedon, "40 yıldır sahnedeyim sadece 5 albüm yaptım. Ben mükemmeliyetçi bir insanım" sözleriyle şaşırttı.

Fedon hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaz gelince yanık teniyle ilk akla gelen isim Fedon, kendi markası Fedon Güneş Yağları ile piyasaya giriyor.

fedon-hakkinda-sasirtan-gercek-syaqm.jpg

Geçtiğimiz gün Bodrum Highlight Hotel Miya Beach’te reklam filmi çeken Fedon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

fedon-hakkinda-sasirtan-gercek-datwb.jpg

35 yıldır Bodrum’da olduğunu belirten Fedon “Bu yaza bomba gibi giriyorum. Bana hep soruyorlardı Fedon bu kadar yıl bu bronzluğu nasıl yaptın diye. Şöyle özetliyim, 40 yıldır sahnedeyim sadece 5 albüm yaptım. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Bir şey ya siyahtır ya beyaz. Şimdi tüm alt yapımı hazırladım ve iyiyi bulduk. Bronzlaşmak isteyenler, güneşten korunmak isteyenler, daha parlak olmak isteyenler için çeşit çeşit ürün hazırladık. Çok iyi bir çalışma oldu 15 güne kadar online satış ve kozmetik mağazalarda satışa girecek. Sloganım da çok güzel “Yakarım Bilirsin” dedi.

fedon-hakkinda-sasirtan-gercek-1dc3c.jpg

Bronzlaştırıcı, 50 faktörlü koruyucu güneş yağı ve ultra yoğun krem seçenekleriyle satışa çıkan ürünlerin 3 milyon üretimi planlanıyor.


İlgili Haberler
Şarkıcı Fedon'dan Türk bayraklı sandık paylaşımı
Fedon'dan bomba gibi açıklama. Öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanmak istemedi
Nesrin Cavadzade tatilden mayolu fotoğraflarını paylaştı. "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"
Vee Fedon denize düştü. Yaz sezonunu resmen açtı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
MGK toplantısında 4 yeni isim Siyaset
MGK toplantısında 4 yeni isim
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu?
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı Dünya
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor Dünya
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor
Instagram'a sohbet robotu geliyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a sohbet robotu geliyor
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi Magazin
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi