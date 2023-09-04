Fedon’dan şaşırtan açıklama: Azrail dosyamı kaybetti

Greek müziğinin başarılı sesi Fedon, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. “Sağlığım el verdikçe sahnelerden inmeyeceğim” diyen Fedon, esprileriyle müzikseverleri kahkahaya boğdu.

Fedon’dan şaşırtan açıklama: Azrail dosyamı kaybetti

Ünlüler dünyasında Bodrum denince akla gelen ilk isimlerden olan Fedon, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Programına her sahnesinde olduğu gibi neşeli bir giriş yapan Fedon “Yaz sezonunu bir türlü bitiremedik sayenizde iyi ki varsınız” dedi.

64f48aac86b24a3f2cd108be.jpg

“BENDEN ÖYLE KURTULAMAYACAKSINIZ”

“Sağlığım el verdikçe sahnelerden inmeyeceğim” diyen şarkıcı, “Sanırım Azrail dosyamı kaybetti. Benden öyle kurtulamayacaksınız” diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Fedon, 9 Eylül'de tekrar Aias'da sahne alacak.

64f48afd86b24a3f2cd108c2.jpg

“EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORUM BEY GİBİ YAŞIYORUM”

Fedon, geçtiğimiz aylarda Torba'da bulunan bir mekanda konser vermişti. Konser öncesi kameralar karşısına geçen 76 yaşındaki şarkıcı, fit hali ve dinç görüntüsü hakkında, “Koç gibiyim. Allah’a şükür sağlık sorunum yok. Yüzüyorum, geziyorum, eşek gibi çalışıyorum ama bey gibi de yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Helal olsun sana Fedon. Annesi Ermeni babası Rum olan Fedon'dan Disney'e Atatürk tepkisi
Fedon Azmak'a düştü
Fedon gizli formülünü piyasaya sürdü. Bu yaz herkesi yakacak
Fedon hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı Güncel
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir? Keşfet
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi Güncel
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu Sağlık
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı Güncel
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi Spor
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi
"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar Güncel
"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar