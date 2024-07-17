Felaket böyle geldi. Yamaçtan koptu evlerin üstüne düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Felaket böyle geldi. Yamaçtan koptu evlerin üstüne düştü

Artvin’de yamaçtan kopan kaya parçaları evlere isabet etti. Heyelan anı ise kameralara yansıdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları evlere düştü. Evlerde hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kayaların düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda insanların evlerden çıkması da büyük şans oldu.

"1 AYDIR EVİMİZDE YATAMIYORUZ"

Evinde hasar meydana gelen köy sakinlerinden biri "Kaya düşmeleri nedeniyle 1 aydır komşuların evinde kalıyoruz. Burası heyelanlı bölge. Kendi evimizde yatamıyoruz.” dedi.

"TAŞLAR EVİN PENCERESİNİ KIRDI"

Heyelan sırasında evde uyuduğunu belirten bir vatandaş ise "Evde uyuyordum komşular haber verdi, dışarı çıktım. O sırada düşen taşlar evin penceresini kırdı. Balkona zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri duruma isyan ederek önle alınmasını talep etti.

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