Felaket büyüyor. Hükümet yardım talep etti

Yemen hükümeti, İran’ın desteklediği Husiler tarafından vurulan İngiliz gemisi Rubymar'ın yol açtığı çevre kriziyle mücadele için yardım çağrısı yaptı.

Yemen hükümetinden gelen açıklamada, Husiler tarafından vurulan ve büyük yara alan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adaları'na yöneldiği ifade edildi.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirilen açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, krizle başa çıkmak adına acil durum planı geliştirmek için bir kriz masası oluşturulduğu ancak sınırlı imkanlar yüzünden bunun desteklenmeye muhtaç olduğu vurgulandı.

AMONYAK VE YAĞ TAŞIYORDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını bildirdi.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısı yapmıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri 19 Şubat'taki açıklamasında, hedef alınan İngiliz gemisinin batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

"Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini" savunan Seri, "Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini" belirtmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki" gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu ileri sürdükleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemleri sonrasında çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile ilişiği olan gemiyi ele geçirmeye çalışan Husiler’in 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alınmıştı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu nu öne sürerek Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya’nın sunduğu, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acil olarak sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'lik payı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı almakta.