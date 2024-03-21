Felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı! Bilimde çığır açan olay...

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, bilimde bir ilke imza attı.

Şirket, dalış yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası boynundan aşağısı felç kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a çevrimiçi şekilde düşünce gücüyle satranç oynattı.

Ocak ayında beynine yerleştirilen "telepati" isimli çip sayesinde bilgisayar kullanmayı başaran Arbaugh, füşünce gücüyle bilgisayarın imlecini kontrol etmeyi başardı. Neuralink şirketinin canlı yayını sırasında açıklama yapan Arbaugh, satranç oynamayı çok sevmesine rağmen kazanın ardından oynayamadığını belirtti.

"ŞİMDİ İSE SADECE BEYNİMLE YAPIYORUM"

Beyin çipi takılmadan önce ağzıyla tuttuğu bir çubuk yardımıyla bilgisayar kullandığını aktaran Arbaugh, “Şimdi ise sadece beynimle yapıyorum. Ekranda imlecin hareketlerini görebiliyor musunuz?” dedi.

"HEPSİNİ BEN YAPIYORUM"

Canlı yayın sırasında röportaj yapan Neuralink mühendisinin "Çalan müziği durdurabilir misin?" sözlerinin ardından müziği durduran Arbaugh, "Hepsini ben yapıyorum. Çok havalı değil mi?" ifadelerini kullandı.

"BU TEKNOLOJİ MÜKEMMEL DEĞİL"

Arbaugh, şirketin kendisine aralıksız 8 saat boyunca oyun oynayabilme yeteneği kazandırdığını söylerken, bu teknolojinin mükemmel olmadığını, bazı sorunlarla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

Madeni para büyüklüğündeki Neuralink cihazının nöron hareketlerini okuyabilen ve kablosuz bağlandığı bir alıcıya sinyal gönderebilen mikroskobik tellerle kafatasına yerleştirildiği biliniyor.