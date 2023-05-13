Felçli hastalarının beslenmesi ve diyeti ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan felcin beslenmesi ve diyeti ortaya çıktı.

İŞTE FELÇLİ HASTALARININ BESLENMESİ VE DİYETİ…

-HANGİ YİYECEKLER TAVSİYE EDİLMEZ?

-Şekerli kola, meyve suyu, enerji içecekleri vb. Fazla şeker kan damarlarına zarar verir. Marketten aldığını ürünlerin şeker oranını kontrol edin ve düşük şekerli olanları tercih edin.

-Fazla alkol tüketimi inme için risk faktörüdür.

-Bazı ilaçlar bazı gıdalarla etkileşim gösterebilir. Böyle bir durum varsa doktorunuz ilacınızı reçete ederken sizi uyaracaktır.

-Bisküvi, kek, pasta, pirinç, işlenmiş etler, ticari burgerler, pizza, kızartmalar, patates cipsi gibi fazla doymuş yağ içeren yiyecekler

-Çoğunlukla doymuş yağ içeren tereyağı, krema, margarin, hindistan cevizi yağı, palmiye yağı.

-Doymuş yağlar

-Fazladan tuz eklenmiş yiyecek ve içecekler.

-Lezzet için farklı ot ve baharatları deneyebilirsiniz.

-HANGİ BESİNLER FAYDALI?

-Bazı ilaçlar susuzluk hissini baskılayabilir. Hastanın iletişim güçlüğü ve kendine bakım aktivitelerinde başkalarına bağımlı olması susuz kalmasına yol açabilir. Bolca su içmeyi unutmayın.

-Meyvelerdeki lifler kolesterolü düşürebilir.

-Hiçbir besin tek başına vücudun her ihtiyacını karşılayamaz. Bu nedenle dengeli ve yeterli beslenme gerekir.

-Tam buğday, yulaf, kuskus, erişte gibi çeşitli tahıl ürünleri. Lif içeren yiyecekler bağırsak hareketlerine yardım eder.

-Sebze, bakliyat çeşitleri ve meyveler. Sebze ve meyveler antioksidan özellikli maddeler içerir; bunlar damar hasarını azaltabilir. Ayrıca içerdikleri potasyum kan basıncının kontrol altında kalmasına yardım eder. Yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunan folat inme riskini azaltabilir.

-Yağsız kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta. Fındık gibi çeşitli kuru yemişler.

-Yağı azaltılmış süt, yoğurt, peynir. Süt ürünleri kalsiyum ve potasyum yönünden zengindir.