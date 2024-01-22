Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir?

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Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir?
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bu hayat bazılarına güzel imkanlar sunarken bazılarına ise o güzel imkanlardan sunmayabilir.

Bu durumda da herkes aynı koşullarda yaşamayacaktır. Felek ile kastedilen 'alın yazısı, kader', bazılarına kavun yani iyi iyi şeyleri sunarken, bazılarına ise 'kelek' yani olumsuz koşullar sunar...

FELEK KİMİNE KAVUN YEDİRİR KİMİNE KELEK ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hayat işte ya ben zorluk çekiyorum o günlük güneşlik yaşıyor, felek kimine kavun yedirirken kimine kelek yediriyor."

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