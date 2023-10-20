Felipe Melo çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü, arkadaşları zor ayırdı

Editör: Hamza Özalkuş
Fluminense, Brezilya Ligi'nin 27. haftasında evinde Corinthians'ı ağırladı.
Nefesleri kesen maç 3-3 berabere sonuçlandı.
Mücadelede birçok olay yaşanırken sarı ve kırmızı kartlar hava uçuştu.
Ancak karşılaşmaya eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo damgasını vurdu.
KULÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Corinthians karşısında maça ilk 11'de başlayan Melo, 33. dakikada sarı kart gördü.
Brezilyalı tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda yerini Arias'a bıraktı.
Yedek kulübesinde hakemin kararlarından memnun olmayan ve itirazlarda bulunan 40 yaşındaki Felipe
Melo kırmızı kartla oyundan atıldı.
HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Melo, gördüğü kırmızı kart sonrası kulübeden fırlayarak hakemin üstüne koştu.
Brezilyalı futbolcuyu kimse durduramazken, hakemle burun buruna gelen Melo'yu takım arkadaşları uzaklaştırdı.