Melo Brezilya'dan Kadıköy'e öyle bir paylaşım yaptı ki. Sevilla maçı sonrası ortalık karıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Sevilla'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kazanmasına karşın Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Fenerbahçe taraftarlarının tepki gösterdiği Felipe Melo, Brezilya'da geçtiğimiz hafta oynanan Fluminense - Flamengo derbisine damga vurmuştu. Fluminense'in 2-1 kazandığı maçın son anlarında iki takım oyuncuları arasında bir kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgaya dahil olan isimlerden biri de Felipe Melo'ydu.

Flamengolu Gerson'un yere düşen Giovanni'ye tekme atmasının ardından Melo büyük tepki gösterdi. Bu andan itibaren iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Felipe Melo, rakip oyuncularla girdiği bu kavganın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Saha kenarına doğru yönelen Melo, Flamengolu taraftarlarla da tartıştı. Felipe Melo uzun süre sahadan çıkmamakta direndi. VAR kontorlünün ardından kırmızı kart kararı geçerli sayıldı. Bir süre daha sahada hakemle tartışan tecrübeli oyuncu takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.