Fellah köftesinin doğru tarifi. Tabak tabak yiyeceksiniz

Yöresel yemekler arasında öne çıkan fellah köftesi, az malzemeyle kolayca yapılabilir. Fellah köftesini yoğurtlu, yoğurtsuz ya da salçalı olarak servis edebilirsiniz. Dengeli bir şekilde tüketildiğinde vücuda enerji verir.

Akdeniz ve İç Anadolu’da sıkça yapılan bu yemek, bazı yerlerde sarımsaklı köfte olarak da bilinir. Fellah köftesinin malzemeleri şunlardır:

Hazırlama Süresi : 15 dakika. Pişirme Süresi : 22 dakika. 6 Kişilik fellah köftesi için malzemeler 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı kaynar su, 1 soğan, 1 su bardağı irmik, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3~4 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, kimyon, yarım çay bardağı su, sosu için 2 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, 1 demet maydanoz, üzeri için yarım su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak.

Fellah köftesi nasıl yapılır Bir kaba ince bulguru alın ve üzerine kaynar suyu dökün. Kaşıkla karıştırın ve kapağını kapatıp 4 dakika bekletin. Bu sırada soğanı rendeleyin., bulgur şişip ılınınca içine rendelediğiniz soğan ve diğer malzemeleri ekleyin.

PÜF NOKTASI HAŞLAMADA

Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla çukur açın ve unlu bir tepsiye dizin. Sosu için sarımsakları ezin ve salçalarla birlikte zeytinyağında kavurun.

Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alın ve ince doğradığınız maydanozun yarısını ekleyip karıştırın. Sosu büyük bir kaseye alın.

Köfteleri tuzlu suda haşlayın. Köfteler suyun yüzüne çıkınca süzgeçle alın ve sosun içine atın. Köftelerin sosla iyice harmanlanması için karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Afiyet olsun.