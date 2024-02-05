Fellah köftesinin doğru tarifi. Tabak tabak yiyeceksiniz

Rukiye Selçuk
Fellah köftesinin doğru tarifi. Tabak tabak yiyeceksiniz
Fellah köftesi, Adana mutfağının meşhur lezzetlerinden biridir. Adı Arapça’da ‘çiftçi’ anlamına gelen bu yemek, ince bulgurla yapılır ve karbonhidrat ve potasyum açısından zengindir. Bu tarifle fellah köftesini yaparsanız tabak tabak yiyeceksiniz.

Yöresel yemekler arasında öne çıkan fellah köftesi, az malzemeyle kolayca yapılabilir. Fellah köftesini yoğurtlu, yoğurtsuz ya da salçalı olarak servis edebilirsiniz. Dengeli bir şekilde tüketildiğinde vücuda enerji verir.

Akdeniz ve İç Anadolu’da sıkça yapılan bu yemek, bazı yerlerde sarımsaklı köfte olarak da bilinir. Fellah köftesinin malzemeleri şunlardır:

Hazırlama Süresi : 15 dakika. Pişirme Süresi : 22 dakika. 6 Kişilik fellah köftesi için malzemeler 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı kaynar su, 1 soğan, 1 su bardağı irmik, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3~4 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, kimyon, yarım çay bardağı su, sosu için 2 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, 1 demet maydanoz, üzeri için yarım su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak.

Fellah köftesi nasıl yapılır Bir kaba ince bulguru alın ve üzerine kaynar suyu dökün. Kaşıkla karıştırın ve kapağını kapatıp 4 dakika bekletin. Bu sırada soğanı rendeleyin., bulgur şişip ılınınca içine rendelediğiniz soğan ve diğer malzemeleri ekleyin.

PÜF NOKTASI HAŞLAMADA

Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla çukur açın ve unlu bir tepsiye dizin. Sosu için sarımsakları ezin ve salçalarla birlikte zeytinyağında kavurun.

Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alın ve ince doğradığınız maydanozun yarısını ekleyip karıştırın. Sosu büyük bir kaseye alın.

Köfteleri tuzlu suda haşlayın. Köfteler suyun yüzüne çıkınca süzgeçle alın ve sosun içine atın. Köftelerin sosla iyice harmanlanması için karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Afiyet olsun.

fellah1.jpg

f1.jpg

f3.jpg

Son Haberler
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi Yerel Haberler
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular Ekonomi
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti Spor
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar... Sağlık
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun Gündem
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun
Apartmanın birinci katında yangın çıktı Gündem
Apartmanın birinci katında yangın çıktı