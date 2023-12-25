Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı

Her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel için bugün Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde ayini düzenlendi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin, Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00 sıralarında başladı.
MUMLAR YAKILIP İLAHİLER SÖYLENDİ
Kilisenin girişinde bulunan alanda mumların yakılıp, dualar edildiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi.
Türkiye'de yaşayan Rumların katıldığı ayine, yabancı turistler de ilgi gösterdi.