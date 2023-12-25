Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı

Kaynak: DHA
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
İstanbul Fatih'te bulunan Fener Rum Ortadoks Patrikhanesi'nde Noel ayini düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel için bugün Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde ayini düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin, Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00 sıralarında başladı.

MUMLAR YAKILIP İLAHİLER SÖYLENDİ

Kilisenin girişinde bulunan alanda mumların yakılıp, dualar edildiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi.

Türkiye'de yaşayan Rumların katıldığı ayine, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

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