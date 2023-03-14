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Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Sevilla maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:49
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Fenerbahçe - Sevilla maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu
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Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile evinde oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

16 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Konferans Ligi'nde de hakemler belli oldu

Demir Grup Sivasspor'un İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

Milos Boskovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ve Katrin Rafalski yer alacak.

Başakşehir'in evinde Gent'i ağırlayacağı maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. 

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