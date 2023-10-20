Fenerbahçe 100'lük yaptı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe 100'lük yaptı

Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa ekibi müsabakanın ilk 5 dakikasında 15-6 üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren LDLC ASVEL 8. dakikaya 13 sayı önde girdi: 24-11. Kalan dakikalarda faul atışlarından da faydalanan konuk takım ilk çeyreği 28-16 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi başlayan konuk ekip, Lee'nin 15. dakikadaki basketiyle farkı 18 sayıya (43-25) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen ve bu bölümde savunma performansıyla da etkili olamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 55-42 geride girdi.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe Beko, 23. dakikada Calathes'in boyalı alanın dışından kaydettiği sayıyla farkı 6 sayıya indirdi: 57-51. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Ev sahibi takım 27. dakikada Motley'in aldığı basket faul ile skoru eşitledi: 66-66. İstanbul ekibi Motley'in 28. dakikada kazandığı serbest atıştan bir tanesi başarılı olunca maçta ilk defa öne geçti 67-66. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 72-70 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibine öne geçme şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Hayes'in 3 sayılık atışıyla skoru 82-77'ye getirdi. Ev sahibi ekip, kalan bölümde Wilbekin, Madar ve Biberovic'in boyalı alanın dışından bulduğu sayılarıyla parkeden 101-86 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 14, Motley 15, Wilbekin 18, Papagiannis 2, Biberovic 17, Madar 7

LDLC ASVEL: Lee 9, Frank Jackson 25, Kahudi 6, Lauvergne 11, Fall 7, De Colo 11, Scott 5, Egbunu 4, Noam 2, Ndiaye 6

1. Periyot: 16-28

Devre: 42-55

3. Periyot: 72-70

Beş faulle çıkan: 33.54 Lee (LDLC ASVEL)

(AA)

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Asgari ücrete yapılacak zam sızdırıldı. 3 formülden biri uygulanacak Ekonomi
Asgari ücrete yapılacak zam sızdırıldı. 3 formülden biri uygulanacak
İsrail Gazze'de 6 eve hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail Gazze'de 6 eve hava saldırısı düzenledi
Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını tülbentle boğdu Gündem
Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını tülbentle boğdu
Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı Yaşam
Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı
İsrail Gazze'de camiyi vurdu Dünya
İsrail Gazze'de camiyi vurdu
Mardin'de akrabalar arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı Yaşam
Mardin'de akrabalar arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı