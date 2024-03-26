Fenerbahçe 3-1 yenildi elendi

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Fenerbahçe 3-1 yenildi elendi
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı; Kupa Voley'de Halkbank'a 3-1 yenildi, final şansını yitirdi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara ie Halkbank karşı karşıya geldi.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Halkbank 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu skorla Fenerbahçe Parolapara elenirken, Halkbank; Ziraat Bankkart'ı eleyen Arkas'ın finaldeki rakibi oldu.

Arkas ile Halkbank bugün saat 17.00'de şampiyonluk için kapışacak.

Halkbank maça fırtına gibi girdi ve ilk seti 25-12, ikinci seti 25-16'lık skorlarla önde tamamlayıp 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe Parolapara üçüncü seti 25-20 galip bitirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü seti 26-24 önde tamamlayan Halkbank maçı da 3-1 kazanıp adını finale yazdırdı.

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