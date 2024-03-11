Fenerbahçe 4 maça yanıyor

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Fenerbahçe 4 maça yanıyor
Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Puanını 76'ya yükselten Kanarya, zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü müsabakayı Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 kazanarak puanını 76'ya yükseltti.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 18 maçı kaybetmedi.

4 MAÇ BERABERE KALDI

Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

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