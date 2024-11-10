Fenerbahçe - 4 Sivasspor - 0. Sarı kanaryadan dört dörtlük galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Net Global Sivasspor’u ağırladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

CANLI ANLATIM...

90+4 Gol... Fenerbahçe 3-0 Sivasspor (Allan Saint-Maximin)

83’ Gol… Fenerbahçe 3-0 Sivasspor (Amrabat)

75' Fenerbahçe, sol kanattan geldi. Soldan topla birlikte ceza sahasına giren Maximin'in ortasında top kaleci Nikolic'te kaldı.

73' Rodrigues'in kullandığı serbest vuruşta top Samuel Moutoussamy'de kaldı. Onun ortasında Fenerbahçe savunması topu karşıladı. Daha sonra ceza sahasındaki Sivassporlu oyuncular için ofsayt bayrağı kalktı.

72' Fenerbahçe, bu kez oyuna yeni giren oyuncularıyla etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Edin Dzeko, topu taşıdı. Bosnalı futbolcunun ceza sahasına çevirdiği topta Fred'in vuruşu kaleci Nikolic'te kaldı.

71' Sivasspor, Maximin'in endirekt vuruşunda topu pasla kullandı ancak daha sonra yapılan top kaybıyla top Fenerbahçe'ye geldi. Rakip ceza sahası dışında topla buluşan Maximin'in şutu dışarıya gitti.

71' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve En-Nesyri oyundan çıktı. Fred ve Edin Dzeko oyuna dahil oldu.

69' Maximin, kaleci Nikolic'ten sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Fransız futbolcunun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Daha sonra Maximin için ofsayt bayrağı kalktı.

69' Sivasspor'un soldan kullandığı kornerde En-Nesyri topu karşıladı. Devam eden ve hızlı gelişen atakta Maximin, kaleci Nikolic'e karşı karşıya kaldı.

68' Gelişen Sivasspor atağında Emirhan, Menig'in pasıyla sol kanatta topla buluştu. Emirhan'ın soldan ortasında Amrabat topu karşıladı. Dönen top yine Sivasspor'da kaldı. Daha sonra Menig'in ortasını Kostic karşıladı. Bu topu alan Samuel'in vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.

67' Fenerbahçe etkili geldi. Tadic, Szymanski'nin pasıyla rakip ceza sahası yayında topu aldı. Sırp yıldız, tekrar Szymanski'yi düşündü ancak top kaleci Nikolic'e kadar geldi.

66' Osayi Samuel, gözünden sorun yaşıyor. Sağlık görevlileri Nijeryalı yıldız için oyun alanı içerisine dahil oldu.

65' Fenerbahçe'de Emirhan ile girdiği ikili mücadele sonrası Osayi Samuel, yerden kalkamadı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu. Osayi Samuel, sakatlık geçiriyor.

65' Sivassporlu futbolcular, bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Sivasspor'un top kaybı sonrası top kaleci Livakovic'e kadar geldi. Livakovic'in uzun topunda Osayi Samuel, sağ kanatta Emirhan'dan sıyrılamadı.

63' Mert Hakan'ın soldan kullandığı kornerde Nikolic topu yumrukladı. Daha sonra Kostic'in şutu dışarıya gitti.

62' Sivasspor'da sakatlanan Turgunbaev yerini Emirhan Başyiğit'e bıraktı. Konuk ekipte Menig de Keita Balde yerine oyuna dahil oldu.

62' Mert Hakan'ın serbest vuruşunda top barajdan dışarıya gitti. Fenerbahçe, sol kanattan korner kullanacak.

61' Fenerbahçe'de serbest vuruş için Mert Hakan Yandaş topun başına geçti.

61' Sivasspor'da Turgunbaev yine sakatlık geçiriyor. Turgunbaev için sedye geldi. Turgunbaev, sekerek kenara geliyor.

60' Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra sol kanatta topu alan Maximin yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

60' Fenerbahçe etkili oldu. Serbest vuruşun ardından top sol kanattaki Maximin'e geldi. Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Nikolic kurtardı. Fenerbahçe korner kullanacak.

59' Sivasspor hızlı çıkmak isterken Samuel, Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Poungouras, sarı kart gördü.

58' Sivasspor'da Turgunbaev, sakatlığı sonrası oyuna geri döndü.

57' Oyun yeniden başladı. Sivassporlu futbolcular, paslarla geldikten sonra ceza sahasındaki Rodrigues'e geldi. Rodrigues'in vuruşu kaleye yönelmedi. ve sağ kanattan taca gitti.

56' Sivasspor'da Turgunbaev, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Turgunbaev, sakatlık geçiriyor. Hakem Kadir Sağlam, oyunu durdurdu.

54' Fenerbahçe, Dusan Tadic'in penaltıdan attığı golle Sivasspor karşısında farkı ikiye çıkardı.

54' Gol... Fenerbahçe 2-0 Sivasspor (Dušan Tadić)

49' Fenerbahçe savunmasından seken topu alan Mert Hakan, En-Nesyri'yi düşündü. Top yine Sivasspor'da kaldı. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Keita Balde'nin ortası kaleci Livakovic'te kaldı.

48' Sivassporlu futbolcular, kazanılan top sonrası kendi aralarında pas yaptı. Daha sonra Keita Balde, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmada Samet'ten geri döndü.

47' Fenerbahçe'de topu alan Maximin, topla birlikte ilerlemek isterken orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunu sürdürdü.

46' Sivasspor tehlikesi! Amrabat, orta alanda top kaybı yaptı. Bu topu alan Charisis'in uzaktan şutu az farkla dışarıya gitti. Sivasspor, etkili oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

37' Fenerbahçe, Radakovic'in kafa vuruşu dışında şu ana kadar Sivasspor'un tehlikeli bir atak geliştirmesine izin vermedi.

34' Nikolic, aut atışında topu uzun gönderdi. Bu top, Fenerbahçe'de kaldı. Gelişen atakta bu kez Amrabat, ceza sahası dışından şansını denedi. Faslı futbolcunun şutu, yandan dışarıya gitti.

33' Osayi Samuel, Rodrigues'in pozisyonuna engel olduktan sonra Fenerbahçe, orta alanda pas yaptı. Daha sonra Amrabat'ın pasıyla ceza sahası dışında topu alan Szymanski, uzaktan şansını denedi. Polonyalı futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.

31' Daha sonra Kostic topu alırken onun ortasını Sivasspor savunması karşıladı ve top daha sonra Sivasspor'a geçti. Tugunbaev'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, Koita ile duvar pası yapmak istedi. Osayi Samuel araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

30' Radakovic'in kafa vuruşunun ardından Fenerbahçe hızlı çıktı. Tadic'in sağ kanattan ortasında Sivasspor savunması topun Szymanski'ye geçmesine izin vermedi.

30' Sivasspor'da sağ kanattaki korneri Turgunbaev kullandı. Bu topta Radakovic'in yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.

29' Sivassporlu oyuncular, oyuna yeniden başladı. Konuk ekip oyuncuları, daha sonra kendi aralarında pas yaptı. Daha sonra Charisis'in ortasında Koita'nın kafa vuruşu dışarıya gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonda Djiku'nun müdahalesi olduğunu işaret etti ve korneri gösterdi.

27' Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izledikten sonra Fenerbahçe'nin golünü verdi. Kadir Sağlam, Djiku'nun elle oynamadığını işaret etti.

26' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda yer alan isimler Djiku ve Sundberg.

25' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası golden önce Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

24’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Sivasspor (Samet)

16' Kostic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra gelişen hızlı atakta Rodrigues'in ortasını Samuel karşıladı. Sivasspor korner kullanacak.

15' Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

10' Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapıldı. Çağlar oyuna devam edemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, şu anda yürümekte zorluk yaşıyor.

10' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içerisinde devam ediyor. Çağlar için sedye geldi ancak milli oyuncu ayağa kalktı.

9' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

8' Nikolic'in kullandığı aut atışını Fenerbahçe savunmasında Çağlar karşıladı. Daha sonra gelişen Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Topu tekrar alan Çağlar, sol kanattaki Kostic'i görmek istedi. Top taca gitti. Daha sonra Koita, orta alanda Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, orta sahadaki serbest vuruşu pasla kullandı.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Maç başladı.

Geçen hafta Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Sivasspor ise son karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek 17 puana ulaşmıştı.

Ligdeki son üç maçını kazanan Net Global Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde yalnızca beş gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakasında 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemiyor.

JOSE MOURİNHO CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu maçta da kulübedeki yerini alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş oldu.

İlk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita