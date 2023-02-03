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Altay Bayındır'dan 2 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Adana Demirspor maçında 2 yıl sonra bir ilki başardı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:05
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Altay Bayındır'dan 2 yıl sonra bir ilk

Altay Bayındır'dan 2 yıl sonra bir ilk
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

1-1 biten mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, 2 yıl sonra bir ilki başardı.

Adana Demirspor mücadelede penaltı kazandı. 

Younes Belhanda’nın şutunda Altay’ın kurtardığı top direğe de çarparak oyun alanına döndü.

BELHANDA'NIN DA SERİSİ BİTTİ
Altay böylece 11 seferden sonra bir penaltı kurtarmayı başardı. 

Milli kaleci son olarak Aralık 2020’deki Denizlispor maçında penaltı kurtarmıştı. 

Younes Belhanda da Mart 2020’den bu yana ilk kez bir penaltı kaçırdı. 

Faslı futbolcu söz konusu karşılaşmada Göztepe karşısında topu direğe nişanlamıştı.

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