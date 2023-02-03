Altay Bayındır'dan 2 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

1-1 biten mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, 2 yıl sonra bir ilki başardı.

Adana Demirspor mücadelede penaltı kazandı.

Younes Belhanda’nın şutunda Altay’ın kurtardığı top direğe de çarparak oyun alanına döndü.

BELHANDA'NIN DA SERİSİ BİTTİ

Altay böylece 11 seferden sonra bir penaltı kurtarmayı başardı.

Milli kaleci son olarak Aralık 2020’deki Denizlispor maçında penaltı kurtarmıştı.

Younes Belhanda da Mart 2020’den bu yana ilk kez bir penaltı kaçırdı.

Faslı futbolcu söz konusu karşılaşmada Göztepe karşısında topu direğe nişanlamıştı.