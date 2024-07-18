Fenerbahçe Alagöz Holding bitti

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının isim sponsoru Alagöz Holding'le sözleşmenin sona erdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Alagöz Holding ismi böylece tarihe karıştı.

Sarı lacivertmli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Alagöz Holding’e Sonsuz Teşekkürlerimizle

Fenerbahçemiz ile yolu kesişmiş, yaşadığımız başarılarla gururun ve mutluluğun adı olmuş,

elde ettiğimiz üst üste iki Euroleague Şampiyonluğu ile Dünyanın En Büyük Spor Kulübü'nün dünyadaki karşılığı olmuş Alagöz Holding ile sözleşmemiz sona ermiştir.

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında sponsorluğun ötesinde yol arkadaşlığı yaptığımız, bu süre boyunca Fenerbahçe ve Türk Kadın Basketbol tarihinin en özel başarılarını hep birlikte kucakladığımız,

iki sezonda iki Avrupa Şampiyonluğu, bir FIBA Süper Kupa ve biri namağlup iki Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda altı kez zafere ulaştığımız bu yolda,

her an yanımızda olan, destekleriyle gücümüze güç katan değerli isim sponsorumuz Alagöz Holding’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



