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Courtney Vandersloot Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Courtney Vandersloot'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:40
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Fenerbahçe Alagöz Holding Courtney Vandersloot transferini açıkladı

Courtney Vandersloot Fenerbahçe'de
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, WNBA ve EuroLeague şampiyonluğu bulunan, dünya yıldızı oyun kurucu Courtney Vandersloot ile anlaşmaya varmıştır.

Courtney Vandersloot, 15 Şubat'ta İstanbul’a gelecektir. Courtney Vandersloot'a Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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