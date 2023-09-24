Fenerbahçe 3 puanı Türk yıldızıyla aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe 3 puanı Türk yıldızıyla aldı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Milli futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. İrfan Can, bu sezon ayrıca takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor, 7 puanda kaldı.
Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü 3. haftanın erteleme maçında Başakşehir ile karşılaşacak. İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

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