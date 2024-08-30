Fenerbahçe Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig lideri Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 4. Hafta açılış maçında Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla ve 7 puanla lider durumda bulunurken Fatih Tekke ve öğrencileri 2 puanla 15. sırada yer alıyor

Fenerbahçe'nin liderliğini koruması için kritik olan karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

FENERBAHÇE

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ALANYASPOR

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