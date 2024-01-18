Fenerbahçe Avrupa'da fark attı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Avrupa'da fark attı
Euroleague Women 12. hafta maçında Polonya'dan Polski Cukier AZS UMCS'u 72-61 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding 10. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı; Euroleague Women 12. hafta maçında Polonya ekibi Polski Cukier AZS UMCS'u konuk etti.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşma Sarı-Lacivertli ekibin 72-61'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla organizasyondaki 10. galibiyetine imza attı.
Polonya temsilcisi ise 10. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 72 - Polski Cukier AZS UMCS: 61
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alexandra-Ioana Stan (Romanya), Veronika Vavrova (Çekya), Laure Coanus (Fransa)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 5, Collier 13, Sevgi Uzun 5, Meesseman 16, Alperi Onar 6, Laksa 11, Milic 10, Tilbe Şenyürek 6, İdil Saçalır, Lekovic
Polski Cukier AZS UMCS: Adamczuk 7, Burton 10, Goss 16, Gustavsson 12, Ziemborska 7, Ullmann 5, Fiszer 2, Nassisi 2, Goszczynska
1. Periyot: 15-18
Devre: 41-32
3. Periyot: 57-46

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