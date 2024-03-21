Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde. Devler geride kaldı

Süper Lig'in geride kalan 30 haftalık periyodunda 15 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe; 14 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Sarı-Lacivertliler dış sahada sergiledikleri olağanüstü performansla, 2,86 puan ortalaması yakaladı ve Avrupa’da en üst sırasına yerleşti.

Bu muazzam başarı, onları 2,71 puan ortalamasıyla ikinci sırada bulunan İtalyan büyüğü Inter’in önüne taşıdı.

Fenerbahçe ayrıca, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal gibi futbol devlerini geride bırakarak, kıtasal futbolda kendine sağlam bir yer edindi.