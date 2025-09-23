Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Şanlı'ya başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.