Fenerbahçe Badiane transferini resmen açıkladı

Kaynak: Fenerbahçe
Fenerbahçe Badiane transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Alagöz Holding, Marieme Badiane'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

ING Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroLeague Women'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Alagöz Holding, kadrosuna bir takviye yaptı.
Sarı-Lacivertli ekip; son olarak BLMA forması giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Marieme Badiane'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, son olarak BLMA forması giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Marième Badiane (1.91-1994) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.
2023 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı ile mücadele eden Badiane, turnuva sonunda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Takımının turnuvada en yüksek verimlilik puanı ortalamasına sahip oyuncusu olarak ön plana çıkan uzun oyuncu Fransa Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı da kazandı.
Marieme Badiane'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla kupalarla dolu bir sezon diliyoruz."

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