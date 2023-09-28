Fenerbahçe'den Başakşehir'e farklı tarife. Rakibini gole boğdu

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya geldi.



Maç golle başladı.



Maçın 5. dakikasında Djiku'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.



20. dakikada Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Szymanski uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.



Maçtaki son sözü Szymanski söyledi.

80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı.

Maç bu skorla sona erdi ve Sarı Lacivertliler, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.