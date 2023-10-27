Fenerbahçe Bayern Münih karşısında. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu

Sarı lacivertli takım deplasmanda Alman deviyle karşı karşıya gelecek.

Abdullah Keleş
Fenerbahçe Bayern Münih karşısında. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 5. hafta maçında Bayern Münih’le karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takımın Başantrenörü Dimitris Itoudis “Son derece atletik, tecrübeli ve iyi yönetilen bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. En son deplasman maçımızda çok kötü bir başlangıç yapmış ve karşılaşma boyunca onları yakalama çabası içine girmiştik. Süreklilik sağlamaya ve yaptığımız işte daha uzun süreler boyunca tutarlı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bu akşam 21.30'da BMW Park'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika) hakem üçlüsü yönetecek.

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