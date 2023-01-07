Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 95-82 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş
Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Metecan Birsen 10, Hayes-Davis 14, Guduric 11, Booker 6, Motley 5, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 8, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 15
Darüşşafaka: Starks 7, Ercan Osmani 2, Yeboah 7, Doğuş Özdemir 16, White 11, Olaseni 2, Eray Büyükcangaz 3, Can Korkmaz 21, McCullough 4, Canberk Kuş 4, Hakan Sayılı 5, Kılıçaraslan Şenkahya
1. Periyot: 31-11
Devre: 50-33
3. Periyot: 73-48
Beş faulle çıkanlar: 32.03 Ercan Osmani (Darüşşafaka), 37.29 Samet Geyik, 38.35 Booker (Fenerbahçe Beko)
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