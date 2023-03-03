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Fenerbahçe Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda

Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 19:58
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Fenerbahçe Beko Euroleague maçı canlı izle

Fenerbahçe Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda
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THY Euroleague'in 26. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam evinde güçlü İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 1 maç eksiğiyle ligde 5. sırada bulunan ve zirve takibine devam eden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. 

Turkish Airlines EuroLeague’de 26. hafta heyecanı, bugün (3 Mart Cuma) oynanacak olan 4 karşılaşmayla birlikte devam ediyor. Son olarak zorlu Partizan deplasmanında kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Virtus Bologna’yı konuk ediyor.

Temsilcimizin ilk 4 sıra iddiasını korumak hedefiyle çıkacağı mücadele, bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın hakem üçlüsü ise Ilija Belosevic, Saso Petek ve Rain Peerandi olacak.
Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı canlı yayın ve diğer basketbol Avrupa Ligi maçları S Sport ekranlarında olacak.

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