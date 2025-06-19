Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka finalinde 2. perde!

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka finalinde 2. perde!

Basketbol Süper Ligi finalinin 2. mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka bu akşam karşı karşıya gelecek. Serideki ilk maçı sarı-lacivertliler ve kazanmış ve durumu 1-0 getirmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

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