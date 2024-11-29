Fenerbahçe Beko – Olimpia Milano: 85-91

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Beko – Olimpia Milano: 85-91

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 12’nci haftasında evinde Olimpia Milano’ya 85-91 mağlup oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Emilio Perez Pizarro, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 19, Zagars 16, Nayes 6, Colson 9, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Tarık Biberoviç 15, Guduric 8, Pierre

OLİMPİA MİLANO: Mannion, Shields 9, Ricci 4, Mirotic 29, Leday 19, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie

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1’İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 37-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-66

Karşılaşmanın en skorer ismi Milano’dan 29 sayıyla Mirotic oldu. Fenerbahçe’de ise Baldwin 19 sayı attı.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in 13’üncü haftasında Baskonia’ya konuk olacak. Olimpia Milano ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.

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