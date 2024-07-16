Fenerbahçe Benfica'nın Brezilyalı golcüsünü aldı. Formayı giydi imzayı attı

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Fenerbahçe Benfica'nın Brezilyalı golcüsünü aldı. Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü

Fenerbahçe Kulübü, bir transferi daha internet sitesinden duyurdu.

Sarı lacivertli takım, kadın futbol takımına Portekiz'in Benfica takımında oynayan Brezilyalı golcü Marta Naizia da Silva Cintra'yı transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Portekiz Kadın Futbol Ligi takımlarından SL Benfica forması giyen Marta Naizia da Silva Cintra’yı kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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