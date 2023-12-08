Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray kuraya giriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor. 5. eleme turunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer alacak.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: AA
Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray kuraya giriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi saat 14:30'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

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Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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