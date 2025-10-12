Transfer döneminde kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer yapılacak bölgeler de şekillenmeye başladı. Transferde önceliği golcü ve orta saha mevkilerine veren sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması gündemde olan Rodrigo Becao'nun ayrılması halinde stopere de bir takviye yapmayı hedefliyor.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından uzun süredir formadan uzak kalan Brezilyalı ile yolların ayrılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıktı. Becao'nun yerine bir stoper arayışı bulunan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE GABRIEL PAULISTA'YI İSTİYOR

Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. ESPN Brezilya'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Paulista'yı yakından takip ediyor ve devre arası için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelişinin ardından formasını kaybeden ve siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istediği iddia edilen Paulista için Fenerbahçe ve Corinthians'ın devreye girdiği aktarıldı. Ancak Corinthians'ın mevcut durumda transfer yasağının bulunması da transfer yarışında geri kalmalarına sebep olabileceği belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk temaslara başladığı ve resmi teklifin her an yapılabileceği aktarıldı. 34 yaşındaki futbolcunun daha sık forma şansı bulabilmek adına Beşiktaş'tan ayrılmak istediği belirtildi.