Fenerbahçe Bursa'da çifte şampiyon oldu. Tüm kupaları topladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Bursa'da çifte şampiyon oldu. Tüm kupaları topladı

Masa tenisinde kadınlar ve erkeklerde Süper Lig şampiyonluğuna Fenerbahçe ulaştı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu heyecan dolu Süper Lig Play-Off Dörtlü Finali, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde son buldu.

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Fethiye Spor Kompleksi’nde gerçekleşen mücadelelerde, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde Fenerbahçe takımı şampiyonluğu elde etti.

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Kadınlar kategorisinde tüm maçlarını kazanarak rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsledi. Bupiliç ikinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü kazandı ve TİGEM dördüncü sırada yer aldı.

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Erkekler kategorisinde ise Fenerbahçe, üç maçından ikisini kazanarak şampiyonluğu kucakladı. Adana Çiltar ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu. KBS MTD Spor Kulübü, dörtlü finalde dördüncü sırayı aldı.

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Şampiyonlukların ardından düzenlenen törende, Fenerbahçe’nin başarılı takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.

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