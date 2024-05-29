Fenerbahçe Bursa'da çifte şampiyon oldu. Tüm kupaları topladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu heyecan dolu Süper Lig Play-Off Dörtlü Finali, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde son buldu.

Fethiye Spor Kompleksi’nde gerçekleşen mücadelelerde, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde Fenerbahçe takımı şampiyonluğu elde etti.

Kadınlar kategorisinde tüm maçlarını kazanarak rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsledi. Bupiliç ikinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü kazandı ve TİGEM dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Fenerbahçe, üç maçından ikisini kazanarak şampiyonluğu kucakladı. Adana Çiltar ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu. KBS MTD Spor Kulübü, dörtlü finalde dördüncü sırayı aldı.

Şampiyonlukların ardından düzenlenen törende, Fenerbahçe’nin başarılı takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.