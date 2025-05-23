Fenerbahçe çakıldı!

Fenerbahçe Futbol AŞ, dün 250 milyon lira olan şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldığını açıkladı.

KAP'a gönderdiği bildirime göre Sarı lacivertliler 1 milyar liralık gelirin, halka arz giderleri olan 3 milyon 655 bin liranın düşülmesinin ardından 996 milyon 345 bin lira fon elde edecek. Bu paranın yüzde 70 ile 75'lik bölümünün finansal borçlara, yüzde 25 ile 30'luk bölümünün ise vergi borçlarına kullanılacak.

Sarı lacivertlilerin borsaya bildirdiği sermaye artırımı kararının ardından Fenerbahçe hisseleri çakıldı. Dün kapanışı 5.65 TL'den yapan hisselerde yoğun satış yaşandı. Fenerbahçe hissesi öğle saatlerinde yüzde 9.93 değer kaybederek 51.25'ten işlem görüyor.