Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile perşembe günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda teknik direktör Jorge Jesus'un düşünceli hali dikkat çekti



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.