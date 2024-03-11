Fenerbahçe cezayı dışardan kesiyor

Bu sezon ligde ceza sahası dışından attığı gollerle dikkat çeken Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da ceza sahası dışından 2 gole imza attı.

Mert Hakan Yandaş 59. dakikada skoru 1-1'e getiren golü ceza sahası dışından atarken, İrfan Can Kahveci de 90+9'da kaleci Erdem'i yine ceza sahası dışından avladı.

Sarı-Lacivertliler böylece bu sezon ceza sahası dışından attığı gol sayısını 12'ye çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım konumunda.

Sarı-Lacivertlilerin ceza sahası dışından attığı gollerin dağılımı şöyle:

İrfan Can Kahveci: 4 gol

Cengiz Ünder: 4 gol

Mert Hakan Yandaş: 2 gol

Sebastian Szymanski: 2 gol