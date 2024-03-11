Fenerbahçe cezayı dışardan kesiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe cezayı dışardan kesiyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından attığı gol sayısını 12'ye çıkardı. Sarı-Lacivertliler bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Bu sezon ligde ceza sahası dışından attığı gollerle dikkat çeken Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da ceza sahası dışından 2 gole imza attı.

Mert Hakan Yandaş 59. dakikada skoru 1-1'e getiren golü ceza sahası dışından atarken, İrfan Can Kahveci de 90+9'da kaleci Erdem'i yine ceza sahası dışından avladı.

Sarı-Lacivertliler böylece bu sezon ceza sahası dışından attığı gol sayısını 12'ye çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım konumunda.

Sarı-Lacivertlilerin ceza sahası dışından attığı gollerin dağılımı şöyle:

İrfan Can Kahveci: 4 gol
Cengiz Ünder: 4 gol
Mert Hakan Yandaş: 2 gol
Sebastian Szymanski: 2 gol

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Fenerbahçe Pendik maçının hakemi için MHK'dan flaş karar. Gözlemci raporu ortaya çıktı ortalık yıkıldı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi imha planı ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş iddiası
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş iddiası
Emre Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaştı Galatasaraylılar çıldırdı
Emre Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaştı Galatasaraylılar çıldırdı
Fenerbahçe sakatlık haberiyle sarsıldı. Yıldız futbolcu 3 hafta yok
Son Haberler
Araştırma şirketinin kripto para birimi bonuslu ön satışta hızla tükendi Gündem
Araştırma şirketinin kripto para birimi bonuslu ön satışta hızla tükendi
Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı Gündem
Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı
Yılmaz Vural oynamadan kaybetti Spor
Yılmaz Vural oynamadan kaybetti
1 milyon TL'nin aylık getirisi arttı. Mevduat faizi rekora koşuyor Ekonomi
1 milyon TL'nin aylık getirisi arttı. Mevduat faizi rekora koşuyor
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon. 8 gözaltı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon. 8 gözaltı