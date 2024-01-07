Fenerbahçe deplasmanda farka gitti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 15. Hafta mücadelesinde ONVO Büyükçekmece sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırladı.
Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler ev sahibi ekibi 89-58 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe’de Dorsey 24, Büyükçekmece’de Reed ve Yesukan Onar 11’er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.
Bu skorla birlikte puanını 27’ye çıkaran Fenerbahçe Beko maç fazlasıyla ezeli rakibi Anadolu Efes’i geçerek liderliğe oturdu.
11. Sıradaki ONVO Büyükçekmece’nin puanı ise 21’de kaldı.
İlgili Haberler