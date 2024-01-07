Fenerbahçe deplasmanda farka gitti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu

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Fenerbahçe deplasmanda farka gitti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Büyükçekmece Basket'e konuk olan Fenerbahçe rakibini 89-58 mağlup etti.

Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 15. Hafta mücadelesinde ONVO Büyükçekmece sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırladı.

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Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler ev sahibi ekibi 89-58 mağlup etmeyi başardı.

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Fenerbahçe’de Dorsey 24, Büyükçekmece’de Reed ve Yesukan Onar 11’er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.

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Bu skorla birlikte puanını 27’ye çıkaran Fenerbahçe Beko maç fazlasıyla ezeli rakibi Anadolu Efes’i geçerek liderliğe oturdu.

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11. Sıradaki ONVO Büyükçekmece’nin puanı ise 21’de kaldı.

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