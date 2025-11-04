Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın başında kariyerine devam eden teknik direktör Okan Buruk, Aslan’da bu sezonda gözünü şampiyonluğu dikti. Geride kalan 3 sezonda da takımıyla şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Okan Buruk, büyük bir şok yaşadı.

OKAN BURUK 2 DEV MAÇTA DA 3 PUANA UZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe’nin Beşiktaş deplasmanında galip gelmesinin ardından sarı-kırmızılıların, ezeli rakibiyle olan puan farkı 4’e düştü. Bu gelişmenin ardından Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere tüm camiada moraller düşerken, Okan Buruk adına olumlu olan istatistik de ortadan kayboldu.

2022-2023 sezonun başında Galatasaray’da göreve getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda daha önceki 3 sezonunda da Beşiktaş ve Trabzonspor’u konuk ettiği mücadeleleri kazanmayı başarmış ve bu sezonların tamamında takımını şampiyon yapmayı başarmıştı.

Aslan’da bu sezon ise bu istatistik gerçekleşmedi. Trabzonspor mücadelesinden önce 8. haftada evinde Başakşehir derbisi oynayan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

OKAN BURUK’UN PUAN ORTALAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Okan Buruk, şu ana kadar Galatasaray’ın başında tüm kulvarlarda 165 resmi maça çıktı. 52 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerde 122 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşayarak 2.36 puan ortalaması tutturdu.