Fenerbahçe devre arasındaki gözdesinin peşini bırakmıyor

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Fenerbahçe devre arasındaki gözdesinin peşini bırakmıyor

Futbolda yeni bir oluşuma giden ve transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için gündeme yeniden aynı isim geldi. Sarı-lacivertliler, devre arasında gündemine aldığı ancak mutlu sona ulaşamadığı Tuta için harekete geçti.

Stoper tandemini yeni sezonda değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alternatifli bir liste üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedeflerinden birinin de Frankfurt'un Brezilyalı yıldızı Tuta olduğu öüğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN TUTA AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoperi devre arasında da kadrosuna katmak istemişti ancak, Alman ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için Frankfurt, 15 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu miktarı 10 milyon euronun altına düşürmeyi planlıyor.

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DEVİN ÖZEK DEVREDE

Bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncu için çift haneli sayılara çıkmak istemeyen sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini futbol direktörü Devin Özek yürütüyor. Ay sonuna kadar bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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