Fenerbahçe doludizgin ilerliyor. 9'da 9 yaptılar

Fenerbahçe Parolapara; RAMS Global Cizre Belediyespor engelini de 3-1'le geçti, yoluna kayıpsız devam etti.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe doludizgin ilerliyor. 9'da 9 yaptılar

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.

Ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 25-18, 19-25, 25-18 ve 25-15’lik setler sonunda mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 9'da 9 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe puanını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe Parolapara: 3 - RAMS Global Cizre Belediyespor: 1
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev, Deniz Yılmaz)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Afhsin, Halil İbrahim Yücel, Furkan Dur, Mejias (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Melih Sıratca, Görkem Yazgan)
Setler: 25-18, 19-25, 25-18, 25-15
Süre: 107 dakika (27, 27, 26, 27)

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