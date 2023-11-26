Fenerbahçe doludizgin ilerliyor. 9'da 9 yaptılar

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.
Ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 25-18, 19-25, 25-18 ve 25-15’lik setler sonunda mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 9'da 9 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe puanını 25'e yükseltti.
Fenerbahçe Parolapara: 3 - RAMS Global Cizre Belediyespor: 1
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev, Deniz Yılmaz)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Afhsin, Halil İbrahim Yücel, Furkan Dur, Mejias (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Melih Sıratca, Görkem Yazgan)
Setler: 25-18, 19-25, 25-18, 25-15
Süre: 107 dakika (27, 27, 26, 27)